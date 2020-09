POL-LWL: Vermisste 12-Jährige aufgegriffen

Plate/ Schwerin (ots) - Die Polizei hat ein seit Mittwochabend vermisstes 12-jähriges Mädchen aus Plate (wir informierten) am frühen Donnerstagmorgen aufgreifen können. Das Mädchen wurde durch die Polizei in Schwerin angetroffen und ist wohlauf.



Die Medien und Dritte werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung herausgegebenen persönlichen Daten, insbesondere das Lichtbild, zu löschen.



