POL-HRO: 12jährige aus Consrade vermisst

Schwerin (ots) - Seit dem 02.09.2020 gegen 19:30 Uhr wird die 12-jährige



Neele Yara Salzsieder



aus Consrade vermisst.



Sie verließ zwischen 19:30 Uhr und 20:15 Uhr die elterliche Wohnung und ist seit dem unbekannten Aufenthalts. Die Erziehungsberechtigten gehen davon aus, dass sich die Vermisste zusammen mit ihrem 13-jährigen Freund in Schwerin aufhält.



Die Vermisste ist ca. 160 cm groß und hat eine schlanke Statur. Sie hat langes, blondes Haar mit einem Pony, welches eventuell hochgebunden sein könnte. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Sommerjacke der Marke "Tommy-Hilfiger", einer schwarzen Hose mit Rissen sowie Turnschuhen der Marke "NIKE" in den Farben Weiß und Türkis. Weiterhin führt sie vermutlich einen schwarzen Adidas Rucksack mit einem grauen Schriftzug der Marke bei sich.



Hinweise, welche zum Auffinden der vermissten Person führen könnten nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter Tel. (0385) 51802224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Max Maaß Polizeimeister Polizeihauptrevier Schwerin



