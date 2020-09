POL-NB: Korrekturmeldung: Radfahrerin bei Alleinunfall schwerverletzt

Rechlin (ots) - Bei der verunfallten Radfahrerin handelt es sich um eine 16-jährige syrische Staatsangehörige.



Am 02.09.2020 gegen 13:20 Uhr ist es in Rechlin zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Radfahrerin gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 16-jährige syrische Jugendliche mit ihrem Fahrrad die Müritzstraße in Rechlin, als sie auf Höhe des dortigen Supermarktes aus bisher unbekannter Ursache gegen einen Straßenpoller fuhr und stürzte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 16-Jährige schwerverletzt (schwere Kopfverletzung) und musste mit einem Rettungshubschrauber (weil der Rettungswagen eine zu lange Anfahrtszeit gehabt hätte) in ein Klinikum verbracht. Die Radfahrerin trug zu dem Zeitpunkt keinen Fahrradhelm.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4696065 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell