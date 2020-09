POL-HRO: Zwei missglückte Aufbrüche

Rostock (ots) - In der letzten Nacht wurden einige Bürger Rostocks von lauten Geräuschen zum Teil aus dem Schlaf gerissen. Zum einen knallte es kurz vor Mitternacht in einer Straßenbahnhaltestelle im Stadtteil Lütten Klein. Hier versuchten unbekannte Täter mit einem sprengstoffähnlichen Gegenstand den Fahrkartenautomaten zu sprengen, um an die Geldkassette zu gelangen. Der Fahrkartenautomat wurde durch die Explosion beschädigt. Zum anderen versuchten zwei Personen kurz vor 03.30 Uhr mit einem Winkelschleifer einen Zigarettenautomaten in Evershagen zu öffnen. Nach einem ertönenden Pfiff flüchteten der Mann und die Frau. Eine Nahbereichsfahndung infolge der Personenbeschreibungen verlief negativ. Beide Automaten konnten letztlich nicht geöffnet werden. Es wurden keine Fehlmengen festgestellt.



Zusätzlich zu den Revierbeamten kamen Beamte des Kriminaldauerdienstes zum Einsatz. Es wurden Strafanzeigen bezüglich des versuchten Besonders schweren Fall des Diebstahls, Sachbeschädigung und hinsichtlich des Fahrkartenautomaten eine Anzeige wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock Ellen Klaubert Ulmenstr. 54 18057 Rostock Telefon: 0381/4916-3040 E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit? www.twitter.com/polizei_rostock https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4695306 OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell