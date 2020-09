POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person in Stralsund

Stralsund (ots) - Seit dem 01.09.2020 um 12:30 Uhr wird der 16-jährige Lucas Rene Fröhling vermisst. Er ist aus der Stralsunder Helios-Klinik abgängig und benötigt dringend medizinische Hilfe.



Der Vermisste ist ca. 1,80 m groß, wiegt 80 kg und hat dunkelblonde, leicht gelockte Haare, welche an den Seiten kurz geschnitten sind. Herr Fröhling ist bekleidet mit einer grauen Felljacke, trägt eine schwarze Jogginghose sowie graue Schuhe. Weiteres ist derzeit nicht bekannt.



Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter 03831 2890 600 oder jede andere Polizeidienststelle bzw. im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.







Im Auftrag



Matthias Peter Polizeiführer vom Dienst



Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1 - Einsatzleitstelle Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



