POL-HWI: Falsche Gewinnversprechen

Wismar (ots) - Gestern nahm die Polizei im Landkreis Nordwestmecklenburg zwei Strafanzeigen wegen versuchten Betruges auf. So teilte ein 82-Jähriger Wismarer den Beamten des Polizeihauptrevieres Wismar mit, gegen 15:00 Uhr auf seinem Festnetz von einer fremden Frau angerufen worden zu sein. Diese habe ihm in akzentfreiem Deutsch eröffnet, Gewinner von 49.000 EUR zu sein. Bevor es jedoch zur Auszahlung des in Aussicht gestellten Betrages kommen könne, seien Transportgebühren in Höhe von 900 EUR fällig.



Einen gleichartigen Sachverhalt teilte ein älteres Ehepaar aus Kalkhorst der Polizei in Grevesmühlen gestern Abend mit. Auch dort hatte eine Frau angerufen und den Senioren einen Gewinn von 39.000 EUR in Aussicht gestellt. In diesem Fall sollten die potentiellen Opfer vor der Auszahlung des angeblichen Gewinns eine Gebühr in Höhe 950 EUR bezahlen.



In keinem der beiden Fälle nahmen die Angerufenen (deutsche Staatsangehörige) Zahlungen vor, sondern informierten stattdessen richtigerweise die Polizei.



Die Polizei rät: Seien Sie kritisch! Leisten Sie keine Vorauszahlungen! Lassen Sie sich nicht von in Aussicht gestellten hohen Gewinnsummen blenden. Insbesondere dann nicht, wenn Sie an gar keiner Lotterie teilgenommen haben.



Die Täter haben es in diesem Deliktsfeld insbesondere auf Senioren abgesehen. Sensibilisieren Sie deshalb Familienangehörige und ältere Menschen in ihrer Umgebung für das Phänomen des Telefon- bzw. Trickbetruges.



Weitere Hinweise und Tipps zum Thema Trickbetrug finden Sie auch im Internet auf der Seite der Polizei-Beratung: www.polizei-beratung.de



