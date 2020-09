POL-ANK: Polizei bietet wieder Sprechstunden in Löcknitz und Penkun an

Pasewalk (ots) - Die Kontaktbeamten des Polizeihauptreviers Pasewalk bieten nun wieder Bürgersprechzeiten in der Polizeistation Löcknitz sowie auch im Amtsgebäude in Penkun an. Damit kann die Polizei wieder etwas mehr in die Fläche gehen und Gesprächsmöglichkeiten vor Ort anbieten.



Die Kontaktbeamten werden an folgenden Tagen für Bürgerinnen und Bürger aus der Region persönlich zu sprechen sein:



- in der Polizeistation Löcknitz:



dienstags von 14.00 - 16.00 Uhr Chausseestr. 32, 17321 Löcknitz



- in Penkun:



dienstags von 10.00 - 12.00 Uhr Stettiner Tor 2, 17328 Penkun



Für Rückfragen sind die örtlichen Kontaktbeamten auch weiterhin telefonisch erreichbar unter 039754-528513.



