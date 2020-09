POL-HWI: Zwei Mopeds in Tiefgarage entwendet

Wismar (ots) - Im Zeitraum 27./28. August entwendeten unbekannte Diebe zwei Mopeds der Marke Simson aus einer Tiefgarage in der Schweriner Straße. Dabei überwanden sie die Sicherungseinrichtungen der grünen Schwalbe (KR51/ ) und des blauen Sperbers gewaltsam. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 5.000 EUR. Die Kriminalpolizei Wismar übernahm die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise (03841-203 0).



