POL-NB: Polizeirevier Malchin ist derzeit telefonisch nicht erreichbar

Malchin (ots) - Auf Grund von Wartungsarbeiten ist das Polizeirevier Malchin derzeit telefonisch nicht erreichbar. In Notfällen soll bitte die 110 gewählt werden.



Es wird damit gerechnet, dass die Wartungsarbeiten heute Vormittag beendet werden, so dass die Beamten des Polizeireviers Malchin ab heute Mittag wieder gewohnt unter 03994-231 224 zu erreichen sind.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4693812 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell