POL-LWL: Unbekannte Täter stehlen 4,5 Tonnen Kupfer

Boizenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter gewaltsam in eine Lagerhalle einer Metallfirma in Boizenburg eingebrochen und haben dort ca. 4,5 Tonnen Kupfer gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag 16Uhr und Montag 07Uhr in der Gülzer Straße in Boizenburg. Nach bisherigem Erkenntnisstand beläuft sich der Stehlschaden auf ca. 30.000EUR. Durch die eingesetzte Kriminalpolizei konnten Spuren am Tatort gesichert werden, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Die Polizei in Boizenburg (Tel. 038847/ 6060), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet nun um Hinweise zu diesem Vorfall.



