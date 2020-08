POL-SN: Kripo sucht Geschädigte und Zeugen nach Auseinandersetzung

Schwerin (ots) - Am 16.08.2020 kam es im Bereich des Marienplatzes,in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen.



Ein Zeuge fand nach der Auseinandersetzung am Ort ein defektes Smartphone Huawei(dunkle Hülle) und ein Schlüsselbund in braunem Etui mit zwei Schlüsseln und einem Chip (Nr. 11009) sowie einem Sensor DEVK (Nr. 500929567).



Die Kripo sucht sowohl die Beteiligten als auch Zeugen. Hinweis bitte tagsüber an das Kriminalkommissariat Schwerin unter 5180-1217



