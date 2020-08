POL-LWL: Polizei fahndet nach gestohlenem PKW

Wittenburg (ots) - Die Polizei fahndet nach einem gestohlenen PKW Renault Traffic, der in der vergangenen Woche in Perdöhl gestohlen wurde. Die Täter entwendeten den schwarzen PKW in der Nacht zum Freitag in der Dorfstraße. Unklar ist, wie die Diebe das Auto gestartet haben, da die Eigentümerin im Besitz der Fahrzeugschlüssel ist. Die Kriminalpolizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall bzw. zum Verbleib des Renault mit dem amtlichen Kennzeichen SN-AS187.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Julia Staude Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @PolizeiLWL Instagram: @polizei.mv.lup Facebook: Polizei Westmecklenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4693435 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell