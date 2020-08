POL-ANK: Polizei erwischt Fahrraddiebe auf Usedom

Heringsdorf (ots) - In der vergangenen Nacht (31. August 2020) stellte eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Heringsdorf gegen 02.00 Uhr zwei Männer fest, die auf unbeleuchteten Fahrrädern in Ahlbeck unterwegs waren. Nachdem die beiden mehrmals dazu aufgefordert wurden, für eine Verkehrskontrolle anzuhalten, hielt ein 17-jähriger Pole an. Der andere Mann beschleunigte jedoch seine Fahrt und flüchtete in einen Wald. Dort ließ er das Fahrrad, mit dem er unterwegs war, liegen und begab sich fußläufig in Richtung Polen. Leider verlor sich aufgrund von Dunkelheit und fehlender Waldwege seine Spur, sodass die Verfolgung abgebrochen werden musste. Der 17-Jährige sowie auch die beiden Fahrräder wurden ins Polizeirevier gebracht. Dort wurde ihm heute Vormittag schließlich rechtliches Gehör verschafft, bevor er wieder aus den Maßnahmen entlassen wurde. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks stellten die Polizeibeamten zudem Gegenstände fest, die den Verdacht eines Diebstahls bekräftigen.



Bei den beiden mitgeführten Fahrrädern handelt es sich zum einen um ein silbernes Diamant-Damenrad mit blauer Aufschrift im Wert von etwa 400 Euro, zum anderen um ein silber-graues Mars-Trekkingfahrrad im Wert von etwa 600 Euro. Bei Letzterem handelt es sich um ein Herrenrad, welches zudem mit einer Quetschhupe ausgestattet ist. Der Diebstahl der beiden Fahrräder wurde bisher nicht zur Anzeige gebracht. Die Polizei sucht daher mit Bildern der Räder die rechtmäßigen Besitzer. Diese können sich bei der Polizei in Heringsdorf melden. Auch Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378-2790, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Erst am Wochenende konnte die sogenannte Gemeinsame Diensteinheit (GDE) in Heringsdorf zwei polnische Männer im Alter von 34 und 21 Jahren feststellen, die am 29. August 2020 in den Mittagsstunden mit gestohlenen E-Bikes im Wert von jeweils knapp 3.000 Euro unterwegs waren. Die Fahrräder konnten bereits an die rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.



