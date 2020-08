POL-LWL: Bargeld und Schmuck aus Einfamilienhaus entwendet

Wittenburg (ots) - Am Samstagvormittag haben zwei unbekannte Täter Bargeld und Schmuck aus einem Einfamilienhaus in Lehsen entwendet. Der Stehlschaden beläuft sich auf ca. 600EUR Die beiden lebensälteren Hausbewohner waren zum Tatzeitpunkt im Haus, bzw. im Vorgarten. Vermutlich waren die Täter über eine unverschlossene Kellertür ins Gebäude, welches sich in der Straße Unter den Linden befindet, gelangt. Die Bewohner wurden erst auf die Täter aufmerksam, als sie das Wohnhaus wieder verließen. Die Geschädigte sprach die Täter daraufhin an, diese antworteten ihr jedoch nur in gebrochenem Deutsch mit osteuropäischen Akzent und verließen anschließend mit einem PKW den Ort des Geschehens in Richtung Wittenburg. Bei dem PKW soll es sich um eine dunkelblaue Limousine mit Stufenheck und polnischen Kennzeichen handeln. Genaueres ist dazu nicht bekannt. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Täter jedoch nicht festgestellt werden. Zeugen beschrieben diese wie folgt: Ein Täter sei ca. 1,80cm groß gewesen, hatte kurze dunkle Haare, eine schlanke Statur und trug Arbeitskleidung. Der zweite Täter war ca. 1,65cm groß und trug ebenfalls Arbeitskleidung. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise zu diesem Vorfall.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Julia Staude Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @PolizeiLWL Instagram: @polizei.mv.lup Facebook: Polizei Westmecklenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4693182 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell