POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Waren (ots) - Am 29.08.2020 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr ist es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Blumenstraße in Waren gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bisher unbekannte Tatverdächtige gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und im Anschluss sämtliches Mobiliar in allen Räumlichkeiten durchsucht. Die Täter haben eine bisher unbekannte Summe Bargeld entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Nach ersten Zeugenaussagen wurden drei männliche Personen in Tatortnähe gesehen. Diese trugen alle einen Mundschutz, waren ca. 1,70m groß und hatten ein südländisches Aussehen. Ein Mann soll einen Ball, ein anderer Mann eine Herrenhandtasche getragen haben. Zudem soll einer der Männer einen sehr auffälligen, leicht wippenden Gang, gehabt haben. Die Personen wurden durch mehrere Anwohner fußläufig im Bereich der Blumenstraße und Ernst-Thälmann-Straße gesehen. Zudem sollen sie mit einem grün-grauen Fahrzeug mit ausländischen Kennzeichen gefahren sein.



Die Ermittlungen wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls wurden aufgenommen. Es werden weitere Zeugen gesucht, die am Samstag, den 29.08.2020 in Waren auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder weitere Angaben zu den oben aufgeführten Personen- und Fahrzeugbeschreibungen geben können. Hinweise nehmen die Beamten des Polizeihauptreviers Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Ob es einen Zusammenhang zu den Wohnungseinbruchsdiebstählen am 25.08.2020 im Bereich der Feldberger Seenlandschaft oder am 20.08.2020 im Demminer Bereich gibt, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft.



