POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K7 Dammerstorf (LK VR)

Ribnitz-Damgarten (VR) (ots) - Am 30.08.2020 gegen 14:35 Uhr ereignete sich auf der K7 bei Dammerstorf ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Kurz hinter dem Ortsausgang Dammerstorf in Richtung Neu Steinhorst scherte ein Rennradfahrer (Alter muss noch ermittelt werden), der zusammen mit ca. 40 anderen Fahrradfahrern im Rahmen der Ostsee-Rad Klassik unterwegs war, aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts aus. Dabei kollidierte er mit einem zweiten 54-jährigen Fahrradfahrer, der versetzt hinter ihm fuhr. Ein dritter 53-jähriger Fahrradfahrer bremste sein Fahrrad aufgrund des Unfalls so stark ab, dass er nach vorn über den Lenker stürzte. Durch den Verkehrsunfall wurden die drei deutschen Fahrradfahrer verletzt, zwei davon schwer. Insgesamt entstand ein Sachschaden in der Höhe von ca. 1.500EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn gesperrt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



