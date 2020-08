POL-NB: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer in 17235 Neustrelitz

Neustrelitz (ots) - Am 29.08.2020 ereignete sich gegen 19:30 Uhr auf der Semmelweißstraße in Neustrelitz ein Verkehrsunfall, an welchem eine PKW-Fahrerin und ein Fahrradfahrer beteiligt waren. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr die 18-jährige Neustrelitzerin mit ihrem PKW die Semmelweißstraße in Richtung Useriner Straße. Der 81-jährige Neustrelitzer befuhr mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg der Semmelweißstraße in die gleiche Richtung. Plötzlich fuhr der Senior vom Gehweg unmittelbar vor den PKW auf die Fahrbahn. In der Folge kam es zu einer Kollision, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich verletzte. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Neustrelitz verbracht. Am PKW und am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 200,- Euro. Die am Verkehrsunfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.



Im Auftrag



Matthias Trotzky Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4692288 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell