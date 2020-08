POL-NB: Vier Verletzte bei Auffahrunfall auf der Greifswalder Umgehung/ B 105

Greifswald (ots) - Auf der Greifswalder Umgehungsstraße/ B 105 Auffahrt Neuenkirchen ereignete sich heute gegen 10.00 Uhr ein Auffahrunfall. Dort krachten wegen Unaufmerksamkeit drei PKW und ein Wohnmobil ineinander. Dabei wurden vier Menschen leicht verletzt, die ambulant in einer Greifswalder Klinik behandelt wurden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von 17.000 EUR.



Mit freundlichen Grüßen



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4692245 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell