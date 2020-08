POL-HRO: Verdacht des schweren Raubes - Zeugenaufruf

Schwerin (ots) - Am Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, wurde die Polizei in die Hegelstr, zur dortigen Straßenbahnhaltestelle gerufen. Ein 17jähriger ukrainischer Abstammung schilderte dort, dass er zuvor von zwei männlichen Tatverdächtigen geschubst und getreten wurde. Als er sein Smartphone zückte um zu filmen, nahmen die beiden es ihm ab und schmissen es weg. Anschließend wurde ihm ein Küchenmesser an den Hals gehalten. Als weitere Personen hinzukamen gelang dem 17jährigem die Flucht. Die sich anschließende Suche im Umfeld blieb, sowohl im Hinblick auf das Smartphone, als auch nach den Tatverdächtigen, erfolglos.



Die beiden werden wie folgt beschrieben: Einer etwa 185cm groß, mit komplett schwarzer Kleidung, und schwarzem Basecape. Der andere 175cm groß, trug eine weiße Jacke mit schwarzen Strichen und ein weißes Basecape. Beide sprachen mit Akzent.



Während dem Geschehen soll auch eine Frau den Ort betreten und die Tatverdächtigen angesprochen haben. Diese und jeder andere , der Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Schwerin, Tel. 0385/51802224, melden.



Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt wegen Verdacht des schweren Raubes.



Gert Frahm Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



