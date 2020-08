POL-HRO: Verkehrsunfall mit verletztem Rollstuhlfahrer

Rostock (ots) -



Am Freitagnachmittag ereignete sich Am Strande in Rostock ein Verkehrsunfall bei dem ein Rollstuhlfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem PKW schwer verletzt wurde. Der 48-jährige deutsche Rollstuhlfahrer wollte die Fahrbahn an der Fußgängerampel am Kanonsberg bei Grün überqueren. Der 62-jährige deutsche Unfallverursacher fuhr nach zahlreichen Zeugenaussagen bei rotem Ampellicht über die Kreuzung und erfasste dabei den Rollstuhlfahrer. Dennoch setzte der PKW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der flüchtige Fahrzeugführer konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen der Polizei aufgegriffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,21 Promille, sodass eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Rollstuhlfahrer wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Südstadt Rostock gebracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde die DEKRA hinzugezogen.



André Waldmann Polizeikommissar Polizeiinspektion Rostock PHR Rostock Reutershagen



