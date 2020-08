POL-NB: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten 10-jährigen Mädchen in Stralsund

Stralsund (ots) - Nach einem um 18:21 Uhr in der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg eingegangenen Hinweis zum Aufenthaltsort der vermissten Person, konnte diese um 18:35 Uhr am gemeldeten Ort wohlbehalten angetroffen werden.



Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit eingestellt.



Auf diesem Weg bedankt sich die Polizei bei der Hinweisgeberin sowie den Medien für die Veröffentlichung. Alle Medien und Radiosender werden gebeten, die im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung veröffentlichten persönlichen Daten der Gesuchten zu löschen.



