LWSPA M-V: Diebstahl von hochwertigen Außenbordmotoren

Sassnitz (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 27.08.2020 zum 28.08.2020 im Sportboothafen Glowe (Wedde Ort) am Großen Jasmunder Bodden vier, zum Teil hochwertige Außenbordmotore entwendet. Des weiteren wurde weitere Boote aufgebrochen, jedoch wurde nichts entwendet. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf ca. 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Pressestelle Robert Stahlberg Telefon: 038208/887-3112 E-Mail: presse@lwspa-mv.de Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Wasserschutzpolizeiinspektion Sassnitz Telefon: 038392/3080 Fax: 038392/30851 E-Mail: wspi-sassnitz@lwspa-mv.de www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/



