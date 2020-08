POL-NB: Alkoholisierter Fahrer bei Wiepkenhagen (LK VR) schwer verletzt

Barth (VR) (ots) - Am 26.08.2020 ereignete sich gegen 18:50 Uhr auf der L211 zwischen Wiepkenhagen und Bartelshagen II auf Höhe Neuhof ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Der 50-jährige Deutsche aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen befuhr mit seinem PKW Nissan die L211 in Richtung Bartelshagen II. Aus bisher ungeklärter Ursache kam dieser plötzlich nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer schwer. Er wurde durch Rettungssanitäter und einen Notarzt noch an der Unfallstelle medizinisch betreut und ins Klinikum nach Stralsund verbracht. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer seinen PKW unter dem Einfluss von Alkohol führte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.



Mit freundlichen Grüßen



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4690075 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell