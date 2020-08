POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl einer ETZ

Neustrelitz (ots) - In der Nacht vom 25.08.2020 zum 26.08.2020 haben bislang unbekannte Täter eine ETZ 250 mit Baujahr 1985 aus Neustrelitz entwendet. Das entwendete Motorrad stand gesichert unter einem Carport neben einem Einfamilienhaus in der Straße Lindenhöhe im Stadtteil Rudow in Neustrelitz. Das Krad ist eine blaue ETZ 250 mit MST-Kennzeichen. Als Besonderheit hat das Krad einen Krosslenker, einen Seitenständer, zwei Außenspiegel, runde Blinkleuchten, eine Elektronikzündung und hohe Seitenspiegel, wobei das rechte Spiegelglas gesprungen ist. Das entwendete Krad ist 35 Jahre alt und hat einen Wert von ca. 1.000 Euro.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die in der vergangenen Nacht auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen, insbesondere im Stadtteil Rudow, wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Diebstahl, möglichen Tatverdächtigen oder dem Verbleib des entwendeten Krades geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4689672 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell