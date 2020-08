POL-HRO: Unfall in KTV

Rostock (ots) - Am Montag kam es um 17:45 Uhr im Bereich der Kröpeliner-Tor-Vorstadt zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.



Eine 75-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Friedrichstraße in Richtung Doberaner Platz. An der Kreuzung Ecke Patriotischer Weg kam zeitgleich eine 16-jährige Fahrradfahrerin von links. Nach bisherigen Erkenntnissen nahm sie der Autofahrerin die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei stürzte die junge Fahrradfahrerin zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und im Anschluss in ein Klinikum eingeliefert.



Die Beamten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Beteiligten Personen sind deutscher Herkunft.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock Sarah Schüler Ulmenstr. 54 18057 Rostock Telefon: 0381/4916-3041 E-Mail: sarah.schueler@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit? www.twitter.com/polizei_rostock https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4689502 OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell