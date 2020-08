POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger in der Fußgängerzone

Neubrandenburg (ots) - Am 24.08.2020 gegen 13:00 Uhr ist es in der Neubrandenburger Innenstadt zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger gekommen. Der 70-jährige deutsche Fußgänger verließ zusammen mit seiner Ehefrau ein Geschäft in der Turmstraße und ging auf die Turmstraße. Der 17-jährige deutsche Radfahrer befuhr die Fußgängerzone der Turmstraße in Richtung Rathaus und übersah die beiden Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem 17-Jährigen und dem 70-Jährigen, so dass Beide stürzten. Der 70-Jährige fiel auf den Hinterkopf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er wurde schwerverletzt (aber nicht lebensbedrohlich verletzt) mit dem Rettungswagen in das Neubrandenburger Klinikum verbracht. Der 17-Jährige erlitt einen Schock und leichte Abschürfungen. Die Frau des 70-jährigen Fußgängers wurde nicht verletzt. Sachschaden entstand nicht.



