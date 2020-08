POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person in Barth (LK Vorpommern-Rügen)

Barth (ots) -



Am 23.08.2020, gegen 15:35 Uhr, kam es auf der L 23, Ortsausgang Barth, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 83-jähriger Deutscher mit seinem PKW Skoda die L 23 in Richtung Löbnitz. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet er plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei PKW im Gegenverkehr. Die Fahrzeugführer dieser Fahrzeuge leiteten sofort Gefahrenbremsungen ein und versuchten, dem Skoda auszuweichen. Sie konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass es zum Zusammenstoß der drei PKW kam. In der weiteren Folge kam der Skoda nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Der 83-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Seine 80-jährige Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Die deutschen Insassen der anderen beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die L 23 voll gesperrt werden.



Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Neubrandenburg Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 0395 5582 2223 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4686888 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell