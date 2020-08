POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin in Rostock-Evershagen

Rostock (ots) -



Am 23.08.2020 ereignete sich gegen 07:30 Uhr in der Maxim-Gorki-Straße, auf Höhe der Bushaltestelle "Thomas-Morus-Straße" in Rostock-Evershagen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Joggerin.



Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 49-jährige deutsche PKW-Fahrer mit seinem Nissan die Maxim-Gorki-Straße in Richtung Thomas-Morus-Straße, als auf Höhe der Bushaltestelle und Lichtzeichenanlage die ebenfalls 49-jährige vietnamesische Joggerin nach einer ersten Zeugenaussage bei "Rot" die Straße überquerte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW, wobei sich die Joggerin schwer verletzte und zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus transportiert wurde.



Sachschaden konnte nicht festgestellt werden.



Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt das Kriminalkommissariat Rostock.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang beitragen können, melden sich bitte im Polizeirevier Rostock-Lichtenhagen unter 0381-77070, in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle der Landespolizei M-V.



Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -



