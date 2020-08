POL-NB: Diebstahl von GPS-Teilen aus Landmaschinen

Grimmen (ots) - In der Nacht vom 22.08.2020 zum 23.08.2020 drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Landwirtschaftsbetriebes in 18465 Tribsees und griffen dort zwei landwirtschaftliche Maschinen an. Sie griffen einen Traktor und einen Häcksler an und entwendeten aus den Fahrzeugen die GPS-Anlagen. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326-570, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar



