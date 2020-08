POL-HRO: Pressemitteilung des Polizeihauptreviers Ludwigslust vom 23.08.2020

Ludwigslust (ots) -



Häufung von Lärmbelästigungen In den Nächten von Freitag auf Samstag (21.08.2020 - 22.08.2020) und Samstag auf Sonntag (22.08.2020 - 23.08.2020) kam es zu insgesamt 10 Lärmbelästigungen im Zuständigkeitsbereich des Polizeihauptreviers Ludwigslust. Spitzenreiter hierbei war mit 50% der Einsätze das Stadtgebiet Ludwigslust. Ursächlich war in allen Fällen Party-Lärm.



Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte die Ruhe und Ordnung wiederhergestellt werden.



Brand eines PKW



Am 22.08.2020, um 15:10 Uhr kam es an der Abfahrt der Anschlussstelle Grabow, A14 i.R. Karstädt zu einem PKW Brand. Dieser wurde durch einen technischen Defekt ausgelöst und zunächst durch die Fahrzeugführer selbst versucht zu löschen. Im Zusammenwirken der Feuerwehr Ludwigslust und der Polizei konnte der Brand gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste der Kreisverkehr B5/ B191 für eine Dauer von 45 min voll gesperrt werden.



Ladendieb



Am 22.08.2020, um 16:35 Uhr wurde, durch aufmerksame Mitarbeiter eines Discounters in Dömitz, ein Ladendieb gestellt. Dieser hatte versucht 16 Packungen Zigaretten zu entwenden. Da der polizeibekannte Täter aus Georgien keinen festen Wohnsitz in Deutschlang hat, wurde durch die Staatsanwaltschaft Schwerin eine Sicherheitsleistung erhoben. Nach Entrichtung dieser, wurde der 30-jährige Mann aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das Diebesgut wurde an die Mitarbeiter des Discounters übergeben.



