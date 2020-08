POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach der 17-jährigen Franziska Schuldt aus Greifswald

Greifswald (ots) -



Seit dem 20.08.2020, gegen 08:30 Uhr, wird die 17-jährige Franziska Schuldt aus Greifswald vermisst. Frau Schuldt entfernte sich am 20.08.2020 aus der elterlichen Wohnung in unbekannte Richtung. Die Vermisste wird wie folgt beschrieben: Sie ca. 1,65 m groß, hat eine schlanke Figur und dunkle Haare. Bekleidet ist Frau Schuldt mit einem hellen Pullover, welcher im Schulterbereich rote und am Oberarm blaue Streifen aufweist. Weiterhin trägt sie weiße Turnschuhe der Marke Nike. Die Vermisste könnte mit einem weinroten Fahrrad, mit silberfarbenen Schutzblechen unterwegs sein. Hinweise zum Aufenthalt der Person nimmt die Polizei in Greifswald unter Tel. 03834 / 540-0 sowie jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



