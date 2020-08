POL-HRO: Gemeinschädliche Sachbeschädigung am Borwinbrunnen

Güstrow (ots) -



In der Nacht vom Freitag auf den Samstag, 21.08. - 22.08.2020, wurden die Begrenzungssteine des Borwinbrunnens auf dem Pferdemarkt in Güstrow durch unbekannte Täter mittels Graffiti verunstaltet. Es wurden mit roter Farbe Parolen und Symbole mit mutmaßlich politisch motiviertem Hintergrund aufgebracht. Die Farbe konnte inzwischen durch den Stadtbauhof Güstrow beseitigt werden.



Das Kriminalkommissariat Güstrow wird die weiteren Ermittlungen wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufnehmen.



Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Güstrow unter 03843 - 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Tim Jacobsen Polizeikommissar Polizeiinspektion Güstrow Polizeihauptrevier Güstrow



