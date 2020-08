POL-NB: Bedrohung mit Schreckschusswaffe in Torgelow (LKVorpommern-Greifswald)

Torgelow (ots) -



Am 21.08.2020, gegen 20:10 Uhr, kam es in der Buchenstraße in Torgelow zu einer Bedrohung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gab es im Vorfeld Streitigkeiten zwischen Kindern, in welche sich die Eltern einmischten. Zwischen den Eltern entwickelte sich aus einem Wortgefecht schnell eine körperliche Auseinandersetzung. In dieser warf ein 33-jähriger Mauretanier mit Steinen in Richtung eines 38- und eines 39-jährigen Deutschen. Der 38-Jährige wurden von den Steinen getroffen und leicht verletzt. Er lehnte eine medizinische Versorgung im Nachhinein ab. Die beiden Deutschen entfernten sich vom Ereignisort und kehrten einige Zeit später wieder zurück. Dabei sollen sie eine Schreckschusswaffe mitgeführt haben, welche beide abwechselnd in Richtung des 33-jährigen Mauretanier hielten. Danach entfernten sie sich erneut. Die beiden deutschen Tatverdächtigen konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung festgestellt werden. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 38-jährigen Tatverdächtigen konnte die Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die 38- und 39-Jährigen müssen sich nun wegen des Verdachts der Bedrohung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Gegen den Mauretanier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Aufgrund der Tatbegehung mit einer Waffe, wurden insgesamt vier Funkstreifenwagen aus Ueckermünde, Pasewalk und der Kriminalpolizei Anklam zum Einsatz gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Beteiligten nach Hause entlassen.







