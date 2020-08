POL-HRO: Tatverdächiger Fahrer ohne Fahrerlaubnis flüchtet vor der Polizei

Stäbelow (ots) -



Am 21.08.2020, gg. 12:30 Uhr stellten Beamte einen Pkw BMW fahrend fest, wobei ihnen bekannt war, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Als die Beamten eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit aus der Stadt Rostock heraus in Richtung Stäbelow und überfuhr mindestens eine Lichtzeichenanlage, welche Rot anzeigte. Im Bereich des Ortes Gorow verließen zwei Insassen das Fahrzeug und flüchteten zu Fuß weiter. Bei den weiteren Suchmaßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, die Suche verlief jedoch erfolglos. Der Pkw BMW wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung im Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahrens ohne Führerschein u.a. sichergestellt. Claudia Paasch Kriminalhauptkommissarin Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle



