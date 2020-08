POL-HRO: Polizei stellt Graffiti Sprayer

Rostock (ots) - Am 19. August gegen 2:30 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen sowie Hausfriedensbruch durch Graffiti durch zwei Tatverdächtige. Ein Zeuge habe beobachtet, wie zwei Personen versuchten, auf das Gelände der RSAG zu gelangen bzw. diesen verließen. Als sie den Zeugen entdeckten, flüchteten diese. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei.



Vor Ort konnten die Beamten die zwei Personen feststellen, die in die Hamburger Straße davonliefen. Nach einer kurzen Verfolgung erreichten sie den 20-Jährigen und den 29-Jährigen. Sie befragten diese nach Beuteln, die sie zuvor mit sich geführt hatten, und durchsuchten sie. Dabei stellten sie Betäubungsmittel sicher. Bei einer späteren Suche fanden sie die beiden Beutel auf einem nahe gelegenen Parkplatz sowie diverse Spraydosen, ein Paar Handschuhe sowie weitere Kleidung. Bei dem 29-Jährigen wurde zudem ein Alkoholwert von 1,33 Promille getestet. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten ein neues Graffiti in der Tschaikowskistraße fest, welches dem Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte. Die Spraydosen und das Zubehör wurden sichergestellt. Am frühen Morgen meldete die Rostocker Straßenbahn AG ein Graffiti an einer Straßenbahn des Straßenbahndepots. Die Videos der Überwachungskamera werden aktuell ausgewertet. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 500 Euro.



