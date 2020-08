POL-HRO: Mehr Sicherheit für Senioren

Rostock (ots) - In den Schulungen der "Seniorensicherheitsberater M-V" engagieren sich ehemalige Polizeibeamte ehrenamtlich für Senioren in ihrer Region. Einer von ihnen führte gestern u.a. durch Grundlagen zur Sicherheit im Internet.



Der ehemalige Polizeibeamte Klaus-Dieter Karpuschkat kann auf jahrzehntelange Polizeierfahrung zurückblicken. Er kennt sich aus, ob es um Fragen zum sicheren Onlinebanking, dem sicheren Kommunizieren per Mail oder dem Umgang mit falschen Gewinnversprechen geht. Mit seiner fachlichen Expertise führte der ehemalige Kollege am vergangenen Donnerstag ehrenamtlich eine von vielen Schulungen gezielt für Senioren durch.



Ermöglicht werden die Schulungen durch das Projekt "Seniorensicherheitsberater M-V". Dieses wird durch den Kommunalen Präventionsrat in Zusammenarbeit der Polizeiinspektion Rostock umgesetzt. Es wurde als Kooperationsprojekt zwischen dem Landeskriminalamt, dem Landesseniorenbeirat und dem Landespräventionsrat im Jahr 2014 eingeführt.



Die Rostocker Polizei ist bereits langjähriger Partner im Kommunalen Präventionsrat. In den gemeinsamen Arbeitsberatungen des Rats informieren die Präventionsberater der Polizei über aktuelle Betrugsmaschen und Fallzahlen, beispielsweise zum Enkeltrick, und verteilen Informationsmaterial. Außerdem unterstützen sie die ehemaligen Kollegen bei der fachlichen Ausrichtung und geben ihnen Hinweise.



Neben der Sicherheit im Internet klären die ehemaligen Polizisten auch über Seniorensicherheit im Alltag oder das Verhalten im Straßenverkehr auf. Schulungsleiter Karpuschkat wies seine Teilnehmer gestern darauf hin: Geben Sie ihr Wissen an Freunde, Bekannte und Familie weiter, denn nur so werden zukünftige Straftaten verhindert.



