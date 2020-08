POL-SN: Zeugenaufruf nach Raub

Schwerin (ots) - Die Schweriner Kripo ermittelt in einer Raubstraftat vom 18.Juni 2020.



Eine junge Frau wurde gegen 16.00 Uhr im Bereich des Schloßgartens durch ihren Ex-Freund geschlagen und einer Armbanduhr beraubt.



Zu Hilfe kam ein Ehepaar, die der Geschädigten ihr Handy anboten, um Hilfe zu holen.



Die Personalien des Tatverdächtigen sind soweit bekannt, die Kripo sucht das Ehepaar als Zeugen zu dieser Sache.



Hinweise bitte an die Kripo Schwerin unter 0385/5180-1210 oder 5180-2224



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4685559 OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell