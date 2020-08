POL-GÜ: Einbruch in Einfamilienhäuser

Bad Doberan (ots) - ~Die Polizei berichtete bereits gestern über Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Lambrechtshagen.( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4684989 )



Neben diesen beiden ist bekannt geworden, dass unbekannte Täter auch in Neubukow, Kröpelin und Rerik in Eigenheime eingebrochen sind und Wertgegenstände, wie Bargeld, Schmuck und tragbare technische Geräte entwendet haben. Die Kriminalpolizei war zur Tatortarbeit vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.



Auch wenn bei diesen sommerlichen Temperaturen offene Fenster und Türen in den Wohnräumen angenehm sind, so sind "gekippte Fenster offene Fenster". Verschließen Sie Türen, auch Terrassen- und Balkontüren.



Hinweise zum Einbruchschutz gibt es im Internet unter http://www.polizei-beratung.de oder lassen sie sich vom Mitarbeiter der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in der Polizeiinspektion Rostock informieren.



