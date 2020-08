POL-NB: Achtung Sekundenschlaf - Schwerer Verkehrsunfall auf der B192

B192 (ots) - Am 21.08.2020 gegen 08:55 Uhr ist es auf der B192 zu einem schweren Verkehrsunfall einer unbeladenen Sattelzugmaschine gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 20-jährige polnische Fahrzeugführer die B192 von Waren in Richtung Röbel, als er vermutlich auf Grund eines Sekundenschlafes zwischen Sembzin und Sietow nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum fuhr. Das Fahrerhaus wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass der 20-Jährige die Tür nicht alleine öffnen konnte. Nachdem er aus Fahrerhaus befreit wurde, konnte der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Plau geflogen werden. Zum Verletzungsgrad des 20-Jährigen gibt es derzeit keine genauen Informationen, da die ärztliche Versorgung im Vordergrund stand.



Zur Unfallaufnahme musste die B192 halbseitig gesperrt werden. Ab 10:30 Uhr wurde mit der Bergung der Sattelzugmaschine begonnen. Für die Bergungsmaßnahmen muss die B192 vollgesperrt werden. Die Vollsperrung wird einige Stunden andauern. Alle weiteren Infos dazu erfolgen über den Verkehrsfunk.



Der entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird aber auf mehrere 10.000 Euro geschätzt.



