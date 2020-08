POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl von zwei Handtaschen aus zwei Fahrzeugen

Waren (ots) - Am 20.08.2020 in der Zeit von 17:00 bis 17:50 Uhr ist es zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen gekommen. Die beiden Fahrzeuge standen auf dem öffentlichen Parkplatz am Feisnecksee an der Verbindungsstraße zwischen Waren und Federow. Bislang unbekannte Täter haben die Seitenscheiben der beiden Fahrzeuge eingeschlagen und jeweils die darin befindlichen Handtaschen entwendet.



In beiden Handtaschen waren Bargeld sowie die persönlichen Dokumente und Geldkarten der Geschädigten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Polizeihauptreviers Waren waren zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung vor Ort. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren haben die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer am gestrigen 20.08.2020 in der Zeit vom 17:00 - 17:50 Uhr im Bereich des Parkplatzes am Feisnecksee auffällige Personenbewegungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Aus gegebenem Anlass bittet die Polizei die Bevölkerung, keine wertvollen und persönlichen Gegenstände sichtbar im Fahrzeug liegen zu lassen, wenn das Fahrzeug abgestellt wird.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5007 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4685471 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell