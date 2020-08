POL-GÜ: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Rövershagen (ots) - Am 20.08.2020 gegen 15:15 Uhr kam es auf der B 105, von Purkshof in Richtung Rövershagen, zu einem Verkehrsunfall. Die 56 jährige deutsche Autofahrerin bemerkte zu spät, dass der in der Kolonne vor ihr fahrende PKW bremste und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Anhänger mit der Deichsel in das Heck des Auto vom 65 jährigen Deutschen geschoben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird mit 18.000 Euro angegeben. Durch den Unfall kam es zu weiteren Stauerscheinungen in dem Bereich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow Kristin Hartfil Telefon: 03843/266-302 Fax: 03843/266-306 E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps? https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4685420 OTS: Polizeiinspektion Güstrow



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell