POL-NB: Erneuter Einbruch in ein Einfamilienhaus zur Tageszeit

Demmin (ots) - Am 20.08.2020 in der Zeit von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße in Nossendorf gekommen. Während dieser Zeit befand sich niemand im Haus. Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft und anschließend sämtliche Räumlichkeiten und sämtliches Mobiliar durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine fünfstellige Summe Bargeld sowie mehrere EC- und Kreditkarten, ein iPad, eine Videoendoskopkamera sowie ein Voltmeter entwendet. Der Schaden kann nicht genau beziffert werden, liegt aber im hohen fünfstelligen Bereich.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einem Zusammenhang zwischen dem hiesigen Tageswohnungseinbruch und dem bereits gestern veröffentlichten Tageswohnungseinbruch in Siedenbrünzow (siehe unten angefügte Pressemitteilung) aus.



Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin haben die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer am Vormittag des gestrigen 20.08.2020 zwischen Nossendorf und Siedenbrünzow, also im Bereich der B110 über Demmin zur L27 auffällige Fahrzeugbewegungen oder in den Ortschaften Nossendorf und Siedenbrünzow auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern, Tatfahrzeugen oder dem Verbleib des Diebesgutes geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Gestrige Pressemitteilung zum Einbruch in ein Einfamilienhaus in Siedenbrünzow:



Am 20.08.2020 in der Zeit von 08:45 Uhr bis 12:00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in Siedenbrünzow eingebrochen. Zum Tatzeitpunkt war niemand zu Hause. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Straße Ausbau in Siedenbrünzow verschafft und anschließend sämtliche Räumlichkeiten und Mobiliar durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde eine geringe vierstellige Summe Bargeld entwendet. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg sind zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin haben die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer heute in der Zeit von 08:45 Uhr bis 12:00 Uhr in Siedenbrünzow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



