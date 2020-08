POL-GÜ: Suche nach 15 jährigem Mädchen - Polizei bittet um Unterstützung

Güstrow (ots) - Die Polizei bittet um Unterstützung bei der Suche nach der 15 jährigen Anna-Lena Soicke aus dem Wohnbereich Güstrow. Letztmaligen telefonischen Kontakt hat es am 15.08.2020 gegeben. Demnach liegen Erkenntnisse vor, dass sie sich in Schwerin aufhalten könnte. Die bisherigen Maßnahmen haben nicht zum Antreffen des Mädchens geführt.



Sie ist 174 cm groß und hat eine schlanke Gestalt. Das scheinbare Alter wird mit 18 Jahren angegeben. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.



Wer Hinweise zum Aufenthaltsort machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Güstrow, Telefon 03843-2660 oder jede andere Polizeidienstelle.



