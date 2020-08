POL-HWI: Polizei warnt vor Taschendieben in Wismar

Wismar (ots) - Bereits gestern Nachmittag waren im Bereich Wismar-Wendorf Taschendiebe erfolgreich am Werk.



Gegen 14:30 Uhr des gestrigen Nachmittags meldete sich ein Ehepaar bei der Polizei und brachte den Diebstahl einer Geldbörse zur Anzeige. Deren Angaben zufolge seien sie vor einem Einkaufszentrum in der Zierower Landstraße durch eine männliche Person angesprochen worden. Eine offensichtlich zu ihm gehörende Frau nutzte offenbar derweil die Gelegenheit, um die im mitgeführten Stoffbeutel befindliche Geldbörse mit Bargeld unbemerkt zu stehlen.



Kurz nach 16 Uhr meldete sich eine weitere Geschädigte bei der Wismarer Polizei. Die 83-Jährige gab an, dass sie kurz nach dem Geldabheben bei einem Bankinstitut in Wendorf durch einen unbekannten Mann angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden sei. Während dieses Gespräches habe die ihn begleitende Frau unbemerkt das soeben abgeholte Bargeld aus der Handtasche der Geschädigten entwendet.



Den Geschädigten sind jeweils mehrere hundert Euro Schaden entstanden. Bei den Geschädigten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Die Polizei rät: Tragen Sie Handtaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm bzw. tragen Sie Geldbörsen oder Geld in verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung. Legen Sie Geldbörsen niemals oben in den Einkaufstasche oder den Einkaufskorb. Auf keinen Fall sollten Sie Handtaschen unbeaufsichtigt am Einkaufswagen hängen lassen.



Das Repertoire der Taschendiebe ist überaus umfangreich.



