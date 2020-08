POL-HRO: Kollision mit Straßenbahn am Goetheplatz

Rostock (ots) - Bei einem Wendemanöver eines Pkw-Fahrers kam es gestern am Goetheplatz gegen 15 Uhr in der Rostocker Stadtmitte zu einem Unfall.



Der Fahrzeugführer des Pkw fuhr auf dem Südring parallel zu einer vorbeifahrenden Straßenbahn. Beim Versuch zu wenden stieß er mit dieser zusammen. Eine Fahrspur wurde daraufhin kurzzeitig gesperrt.



Im Fahrzeug befanden sich zwei Personen: der 38-jährige Fahrzeugführer sowie der 27-jährige Beifahrer, beide polnischer Herkunft. Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert. In der Straßenbahn, die durch einen 44-jährigen Deutschen gefahren wurde, wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.



