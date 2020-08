POL-GÜ: Motorräder aus Carports entwendet

Kösterbeck (ots) - In Kösterbeck entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zum 19.08.2020 zwei Motorräder, die unter Carports abgestellt waren. Bei den Maschinen handelt es sich um eine Honda CBR125 und eine Kawasaki ZR7. Der Schaden beträgt ca. 5.000 Euro. Die 55- und 58 jährigen Geschädigten sind deutsche Staatsangehörige.



Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte im Polizeirevier Sanitz (038209/440).



