POL-HRO: Projekt ´Busschule´ von RSAG und Rostocker Polizei: Grundschüler gewinnen Plakatwettbewerb

Rostock (ots) - Im Rahmen des Projektes "Busschule" der Rostocker Straßenbahn AG und der Polizeiinspektion Rostock wurden heute die Gewinner des Plakatwettbewerbs an der "Grundschule Lütt Matten" in Rostock Lütten Klein und der "Grundschule Schmarl" ausgezeichnet. Die Grundschüler ließen ihrer Kreativität auf selbst gebastelten Plakaten freien Lauf und verewigten dabei ihre Erlebnisse aus dem Projekt. Dort erlernen sie das sichere Verhalten in Bus und Bahn.



Bereits seit 15 Jahren existiert das Projekt "Busschule" für die Rostocker Erstklässler, welches auch gerne das "rollende Klassenzimmer" genannt wird. In diesem Schuljahr kann die "Busschule" zur Freude von Schülern, Lehrenden und Organisatoren unter Berücksichtigung der erforderlichen Verhaltens- und Hygieneregeln wieder stattfinden.



In dem Projekt lernen die Kinder in Theorie und Praxis, wie sie sich in Bus und Bahn sicher bewegen und auf welche Gefahren sie achten müssen. In praktischen Übungen im und am Bus lernen die Kinder gezielt den sicherer Umgang mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wie verhalte ich mich richtig an einer Haltestelle? Was muss ich beim Ein- und Aussteigen in öffentlichen Verkehrsmitteln beachten? Was bedeutet der "Tote Winkel" und was hat es mit dem Bremsweg auf sich? Diese und noch mehr Fragen beantworteten die Mitarbeiter der Rostocker Straßenbahn AG und der Rostocker Polizei, die durch den Unterricht führten.



Nach den lehrreichen Übungen konnten die Schülerinnen und Schüler anschließend von ihrem Unterrichtserlebnissen berichten und sie auf einem Plakat festhalten. Die Rostocker Straßenbahn AG übergab den Gewinnern des Plakatwettbewerbs einen Gutschein für einen Kinobesuch inklusive Eis.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock Sarah Schüler Ulmenstr. 54 18057 Rostock Telefon: 0381/4916-3041 E-Mail: sarah.schueler@polmv.de http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit? www.twitter.com/polizei_rostock https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4683863 OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell