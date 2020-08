POL-GÜ: Einbruch in Beherbergungsstätte und Bargeld mitgenommen

Graal-Müritz (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum 18.08.2020 in einen Beherbergungsbetrieb in Graal-Müritz eingestiegen und durchwühlten die Räumlichkeiten. Augenscheinlich hatten sie es auf das Geld abgesehen, denn mitgenommen wurde eine Geldbörse mit Bargeld sowie "Trinkgelder". Der entstandene Schaden wird auf 1.200 Euro geschätzt.



