POL-NB: Gewinnspielbetrug in Wolgast geglückt

Wolgast (ots) - Eine 67-jährige Frau in Wolgast wurde gestern (18.08.20) von einer angeblichen Notarin angerufen, welche ihr mitteilte, dass sie 140.000 EUR gewonnen hätte. Um den Gewinn zu erhalten (Gebühren/Transport) müsse sie zuvor Gutscheinkarten erwerben.



Heute kaufte die deutsche Seniorin Amazon-Karten im Wert von 200 EUR und gab die freigerubbelten Codes telefonisch an die Betrüger weiter. Damit sind die Karten wertlos.



Als die Geschädigte anschließend aufgefordert wurde, 4000 EUR in Ausland zu überweisen, wurde sie misstrauisch und informierte die Polizei.



Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen des Betruges aufgenommen.



