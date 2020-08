POL-HRO: Brand einer Scheune in Metelsdorf

Wismar (ots) - Am späten Dienstagabend gegen 23:10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in den Metelsdorfer Dammweg gerufen. Dort ist ein Strohlager in einer Scheune in Brand geraten. Letztendlich brannte die etwa 100m lange Scheune in voller Ausdehnung. Der Schaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Nach ersten Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen. Zur Brandursache wird das Kriminalkommissariat Wismar weiter ermitteln.



Zur Brandbekämpfung sind Kameraden der Feuerwehren aus Beidendorf, Grevesmühlen, Groß Stieten, Dorf Mecklenburg, Bobitz und Lübow im Einsatz. Die B 208 ist derzeit voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauern voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden an.



Es wird folgende Umleitungsstrecke empfohlen: Aus Richtung Wismar über die A 20 Anschluss Wismar-Mitte bis Bobitz und dort auf die B 208 in Richtung Mühlen-Eichsen/Gadebusch. In die Gegenrichtung umgekehrt.



Gert Frahm Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



